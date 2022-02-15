В "Баварии" раскритиковали идею ввести плей-офф в Бундеслиге

Фото твиттер "Баварии"

Почётный президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал о своём отношении к возможному введению в чемпионате Германии раунда плей-офф.

"Я считаю эту идею нелепой. Чемпионом должен стать тот, кто был лучшим по итогам 34 туров, пройдя через все трудности со своей командой. Это правило против "Баварии"! Это не имеет ничего общего с конкуренцией.

Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги день и ночь думает о том, как нарушить наше доминирование. Именно поэтому они выступили с такой идеей. Плей-офф нет ни в одной крупной лиге мира - ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни во Франции.

Система плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге Чемпионов, но не в чемпионате. А при нынешнем расписании проводить полуфиналы и финалы в конце сезона, когда много футболистов травмированы - я думаю, это шутка!" - цитирует Хенесса Bild.

Напомним, что "Бавария" становилась победителем Бундеслиги девять сезонов подряд и в текущем розыгрыше снова лидирует в первенстве.

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