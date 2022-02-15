В "Баварии" раскритиковали идею ввести плей-офф в Бундеслиге
Фото твиттер "Баварии"
Почётный президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал о своём отношении к возможному введению в чемпионате Германии раунда плей-офф.
"Я считаю эту идею нелепой. Чемпионом должен стать тот, кто был лучшим по итогам 34 туров, пройдя через все трудности со своей командой. Это правило против "Баварии"! Это не имеет ничего общего с конкуренцией.
Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги день и ночь думает о том, как нарушить наше доминирование. Именно поэтому они выступили с такой идеей. Плей-офф нет ни в одной крупной лиге мира - ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни во Франции.
Система плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге Чемпионов, но не в чемпионате. А при нынешнем расписании проводить полуфиналы и финалы в конце сезона, когда много футболистов травмированы - я думаю, это шутка!" - цитирует Хенесса Bild.
Напомним, что "Бавария" становилась победителем Бундеслиги девять сезонов подряд и в текущем розыгрыше снова лидирует в первенстве.
Не пропустите: "Бавария" готовит новые контракты для двух лидеров команды. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Баварии" раскритиковали идею ввести плей-офф в Бундеслиге
-
Новичок "Зенита" Алип рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть
-
Крауч назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов
-
Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги
-
Экс-защитник "Динамо" Морозов перешёл в словенский клуб
-
Вратаря сборной Англии подозревают в участии в массовой драке
-
Новичок "Зенита" Алип рассказал, как добирался из Казахстана во время протестов
-
В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
-
81-летний Пеле подтвердил факт очередной госпитализации
-
Березуцкий рассказал о физических проблемах Дзагоева
-
Официально: Рамос пропустит матч с "Реалом"
-
Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
1
Ротен: "Месси уже не тот. Он не изменит историю ПСЖ"
-
Абрамович потерял огромную сумму из-за возможного вторжения России в Украину
-
Клопп претендует на награду за приверженность ЛГБТ-сообществу
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Трансфер Карраскаля в ЦСКА задерживается: названа причина
-
Ибрагимович показал, как тренируется в стиле Джеки Чана (видео)
-
Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Форвард "Спартака" близок к переходу в "Химки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20