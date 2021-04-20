В "Баварии" сделали громкое заявление о Европейской Суперлиге

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В "Баварии" сделали громкое заявление о Европейской Суперлиге

Фото: твиттер Mirror Football/Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не собирается участвовать в Европейской Суперлиге.

"От лица совета директоров я заявляю, что "Бавария" не собирается участвовать в Европейской Суперлиге. Мы поддерживаем Бундеслигу в этом вопросе. Для нас было и остается большой честью представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы с радостью вспоминаем, как выиграли Лигу Чемпионов в 2020 году. Этот момент мы никогда не забудем. Лига Чемпионов – это лучший клубный турнир в мире", - приводит слова Румменигге официальный сайт клуба.

Напомним, что в Суперлигу вошли "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Милан", "Ювентус", "Интер" (все - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" (все - Англия). Старт турнира запланирован на август 2021 года.

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