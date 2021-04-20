В "Баварии" сделали громкое заявление о Европейской Суперлиге
Фото: твиттер Mirror Football/Автор неизвестен
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не собирается участвовать в Европейской Суперлиге.
"От лица совета директоров я заявляю, что "Бавария" не собирается участвовать в Европейской Суперлиге. Мы поддерживаем Бундеслигу в этом вопросе. Для нас было и остается большой честью представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы с радостью вспоминаем, как выиграли Лигу Чемпионов в 2020 году. Этот момент мы никогда не забудем. Лига Чемпионов – это лучший клубный турнир в мире", - приводит слова Румменигге официальный сайт клуба.
Напомним, что в Суперлигу вошли "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Милан", "Ювентус", "Интер" (все - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" (все - Англия). Старт турнира запланирован на август 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20