В "Баварии" сделали заявление по Хамесу

Теги бавария мюнхенхамес родригес

В "Баварии" сделали заявление по Хамесу
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о том, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес может покинуть клуб.

"Вы прекрасно знаете о ситуации с Хамесом. Слухи о его уходе идут из Испании. Он будет играть в "Баварии" в этом сезоне", – приводит слова Румменигге Goal.com.

Напомним, что Хамес принадлежит "Реалу", но находится в "Баварии" на правах аренды до лета 2019 года. По окончании аренды мюнхенцы имеют право на выкуп игрока за 42 миллиона евро.

Не пропустите: Тренер "Баварии" рассказал о будущем в команде Хамеса. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов