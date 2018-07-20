В "Баварии" сделали заявление по Хамесу



Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о том, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес может покинуть клуб.

"Вы прекрасно знаете о ситуации с Хамесом. Слухи о его уходе идут из Испании. Он будет играть в "Баварии" в этом сезоне", – приводит слова Румменигге Goal.com.

Напомним, что Хамес принадлежит "Реалу", но находится в "Баварии" на правах аренды до лета 2019 года. По окончании аренды мюнхенцы имеют право на выкуп игрока за 42 миллиона евро.

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