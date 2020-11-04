В "Баварии" сообщили о предстоящем уходе Алабы

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич сообщил, что австрийский защитник команды Давид Алаба покинет клуб летом 2021 года.

"Я не знаю, как мы можем продолжить сотрудничество. "Бавария" предложила Алабе новый контракт, но он отказался от продления. Мы должны принять тот факт, что он уйдет из команды.

Летом Алаба покинет "Баварию" и станет свободным агентом. Когда игрок такого уровня уходит бесплатно - это огромный провал. Ни один из клубов не обращался к нам по поводу трансфера Давида. Так что он доиграет сезон в "Баварии".

Мы сделали ему улучшенное предложение и установили дедлайн по его принятию сроком в 10 дней. Сейчас все сроки прошли, поэтому мы отозвали свое предложение", - приводит слова Салихамиджича Sport1.de.

Не пропустите: "ФК "Голливуд" снова в прямом эфире". Мюллер высказался о ситуации с Алабой. | http://soccernews.ru