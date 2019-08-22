В "Баварии" сообщили, почему Коутиньо не сыграет с "Шальке"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что новичок команды бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо пропустит матч 2-го тура чемпионата Германии с "Шальке".

"Коутиньо пока не готов играть все 90 минут. Он сам сказал об этом и мы согласны с ним. Поэтому мы не собираемся рисковать. Филиппе только приступил к тренировкам", - приводит слова Ковача L'Equipe Ковача.

Напомним, что "Бавария" арендовала 27-летнего Коутиньо у "Барселоны" за 8,5 миллионов до окончания сезона-2019/20. Через год мюнхенский клуб сможет выкупить трансфер игрока за 120 миллионов евро.

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