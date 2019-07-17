В "Баварии" сравнили Левандовски с культовым героем боевиков



Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге похвалил польского нападающего команды Роберта Левандовски.

"Левандовски нравится играть за "Баварии" в плане развития. Вы посмотрите, как он играет, на его тело. Он может играть на таком уровне еще много лет. Такого игрока нельзя продавать. У Роберта тело, как у Шварценеггера", – приводит слова Румменигге Bild.

30-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Всего за мюнхенский клуб он провел 242 матча во всех турнирах, в которых забил 191 гол и отдал 47 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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