В "Баварии" высказались о будущем Нойера в команде

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В "Баварии" высказались о будущем Нойера в команде

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб уверен в продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.

"Все знают, что "Бавария" и Нойер значат друг для друга. Уверен, что мы решим все вопросы и Мануэль подпишет новый контракт. Он является лучшим вратарем в мире, с ним мы выиграли все трофеи", - приводит слова Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что Нойер требует у "Баварии" пятилетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро. Впрочем, голкипер опроверг данную информацию. Его действующий контракт истекает в 2021 году.

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