В "Баварии" высказались о будущем Нойера в команде
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб уверен в продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.
"Все знают, что "Бавария" и Нойер значат друг для друга. Уверен, что мы решим все вопросы и Мануэль подпишет новый контракт. Он является лучшим вратарем в мире, с ним мы выиграли все трофеи", - приводит слова Румменигге Bild.
Ранее сообщалось, что Нойер требует у "Баварии" пятилетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро. Впрочем, голкипер опроверг данную информацию. Его действующий контракт истекает в 2021 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16