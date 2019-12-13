В "Баварии" высказались о будущем в команде Коутиньо



Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что в клубе пока не принято решение относительно выкупа трансфера бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который арендован у "Барселоны".

"Мы можем активировать опцию о выкупе Коутиньо до конца сезона. Но нам необходимо время, чтобы принять решение. Филиппе является прекрасным футболистом, но ему нужно адаптироваться к Бундеслиге. Мы терпеливо относимся к новичкам", – приводит слова Румменигге Mundo Deportivo.

Напомним, что "Бавария" может выкупить бразильца за 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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