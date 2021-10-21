Президент "Баварии" высказался об идее проведения ЧМ каждые два года

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Президент "Баварии" высказался об идее проведения ЧМ каждые два годаФото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

"На мой взгляд, эта идея бессмысленная. "Бавария" категорически против. Болельщикам со всего мира нравится, что чемпионат мира проводится каждые 4 года.

Игроки, тренеры и руководители жалуются на количество матчей и плотный график, а теперь мы хотим добавить еще больше игр? Это просто бессмысленно. Нужно быть осторожнее со здоровьем игроков, иначе качество игры упадет.

Конечно, я понимаю, что суть идеи – в дополнительных доходах, что деньги важны в профессиональном спорте. Но мы никогда не должны жертвовать футболом ради финансовых интересов", – сказал Хайнер для Kicker.

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