В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера
В "Баварии" рассказали, что клуб не собирается приглашать 70-летнего французского специалиста Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщает Sport Bild.
"Венгер позвонил Карлу-Хайнцу Румменигге вчера и сказал, что хотел бы поработать в "Баварии".
"Бавария" высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера "Арсенала", но он не входит в число кандидатов", - сообщает источник.
Ожидается, что клубом продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. А летом 2020 года "Бавария" хочет пригласить тренера "Аякса" Эрика тен Хага или наставника ПСЖ Томаса Тухеля.
А еще: Венгер рассказал, ведет ли он переговоры с "Баварией"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|10
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|2
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|10
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|РБ Лейпциг
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|4
|Бавария Мюнхен
|10
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|5
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|Шальке
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|10
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|10
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|Вердер Бремен
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Унион Берлин
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|7
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|Кельн
|10
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|Падерборн
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