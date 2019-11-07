В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера

В "Баварии" рассказали, что клуб не собирается приглашать 70-летнего французского специалиста Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщает Sport Bild.

"Венгер позвонил Карлу-Хайнцу Румменигге вчера и сказал, что хотел бы поработать в "Баварии".

"Бавария" высоко ценит Арсена Венгера за его работу в качестве тренера "Арсенала", но он не входит в число кандидатов", - сообщает источник.

Ожидается, что клубом продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. А летом 2020 года "Бавария" хочет пригласить тренера "Аякса" Эрика тен Хага или наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

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