В "Байере" назвали дату дебюта Лунева

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В "Байере" назвали дату дебюта Лунева

Фото: инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен

Главный тренер леверкузенского "Байера" Жерардо Сеоане сообщил, что российский вратарь Андрей Лунев дебютирует за клуб в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша".

"В матче с "Ференцварошем" мы проведем большую ротацию. Лунев начнет матч в стартовом состсаве. Он заслужил этот шанс на тренировках", - приводит слова Сеоане Kicker.

30-летний Лунев перешел в "Байер" прошлым летом на правах свободного агента. На данный момент он не провел ни одного матча за немецкий клуб.

Матч "Ференцварош" - "Байер" состоится 9 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.

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