В "Байере" отреагировали на интерес "Баварии" к Виртцу

Фото: инстаграм Флориана Вирца/Автор неизвестен

Спортивный директор леверкузенского "Байера" Руди Феллер прокомментировал информацию о том, что полузащитником команды Флорианом Вирцем интересуется мюнхенская "Бавария".

"Вирц является прекрасным футболистом. Мы рассчитываем на него в ближайшем будущем и не будем рассматривать трансферные предложения в зимнее трансферное окно", - приводит слова Феллера Bild.

18-летний Вирц в нынешнем сезоне провел за "Байер" девять матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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