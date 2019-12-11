В Беларуси изменили лимит на легионеров

Белорусская федерация футбола приняла поправки по лимиту на легионеров.

Начиная со следующего сезона на поле должны находиться минимум пять игроков с белорусским паспортом, а также пять иностранных футболистов на поле и еще три в запасе.

"Нелегионерами" будут считаться игроки, постоянно проживавшие в Беларуси и играющие здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста.

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