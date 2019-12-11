В Беларуси изменили лимит на легионеров

Теги беларусь

В Беларуси изменили лимит на легионеров

Белорусская федерация футбола приняла поправки по лимиту на легионеров.

Начиная со следующего сезона на поле должны находиться минимум пять игроков с белорусским паспортом, а также пять иностранных футболистов на поле и еще три в запасе.

"Нелегионерами" будут считаться игроки, постоянно проживавшие в Беларуси и играющие здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста.

Читайте также: Зырянов озвучил ужасные последствия нового лимита на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гаттузо возглавил "Наполи"

Гаттузо возглавил "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов