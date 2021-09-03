В Беларуси могут урезать зарплаты футболистов

Белорусские клубы собираются ввести потолок зарплат для игроков, пишет Tribuna.com.

Министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук анонсировал сокращение окладов футболистов.

После принятия ограничений они не будут превышать 8 тысяч белорусских рублей.

Таким образом, клубы БПЛ будут платить игрокам около 232 тысяч российских рублей или примерно 3200 долларов.

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