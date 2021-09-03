В Беларуси могут урезать зарплаты футболистов
Белорусские клубы собираются ввести потолок зарплат для игроков, пишет Tribuna.com.
Министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук анонсировал сокращение окладов футболистов.
После принятия ограничений они не будут превышать 8 тысяч белорусских рублей.
Таким образом, клубы БПЛ будут платить игрокам около 232 тысяч российских рублей или примерно 3200 долларов.
Не пропустите: Зарплата Роналду в "МЮ" будет меньше, чем у Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Россия - Мальта
-
"Не понимал, что происходит": Эмерсон рассказал об уходе из "Барселоны"
-
Рибери выбирает между двумя клубами
-
"Крылья Советов" усилились защитником "Рубина"
-
Божович - новый тренер тульского "Арсенала"
-
В Беларуси могут урезать зарплаты футболистов
-
Азмун рассказал, какие европейские клубы делали ему предложения летом
-
Рикельме сделал прогноз на будущее Месси
-
Названы цели "Динамо" на текущий сезон
-
Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба
-
Божович близок к возвращению в клуб РПЛ
-
1
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
-
Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рубин" отдал в аренду защитника Грицаенко
-
"Рома" готовит новый контракт для Дзаньоло
-
Марадишвили трогательно попрощался с ЦСКА после перехода в "Локомотив"
-
Месси едва не сломали ногу в матче Венесуэла - Аргентина
-
Крицюк прокомментировал свой переход в "Зенит"
-
Орье определился с новым клубом
-
Защитник "Краснодара" перешёл в "Урал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18