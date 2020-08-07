В Беларуси накануне выборов президента перенесли матчи чемпионата, проходящие в Минске
Игры 21-го тура Премьер-лиги Беларуси между минским "Динамо" и "Смолевичи", а также между "Минском" и "Славией" Мозырь были перенесены.
Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на АБФФ, матчи были перенесены с 7 и 8 августа на 14 и 12 августа соответственно. При этом Белорусская федерация футбола не уточнила причин переноса игр, назвав это форс-мажорными обстоятельствами.
Стоит отметить, что вчера в Солигорске во время игры "Шахтер" - "Динамо" Брест фанаты скандировали "Жыве Беларусь". Данный лозунг используется сторонниками оппозиции действующей власти в Беларуси.
9 августа в Беларуси запланированы президентские выборы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18