В Беларуси накануне выборов президента перенесли матчи чемпионата, проходящие в Минске

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В Беларуси накануне выборов президента перенесли матчи чемпионата, проходящие в Минске

Игры 21-го тура Премьер-лиги Беларуси между минским "Динамо" и "Смолевичи", а также между "Минском" и "Славией" Мозырь были перенесены.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на АБФФ, матчи были перенесены с 7 и 8 августа на 14 и 12 августа соответственно. При этом Белорусская федерация футбола не уточнила причин переноса игр, назвав это форс-мажорными обстоятельствами.

Стоит отметить, что вчера в Солигорске во время игры "Шахтер" - "Динамо" Брест фанаты скандировали "Жыве Беларусь". Данный лозунг используется сторонниками оппозиции действующей власти в Беларуси.

9 августа в Беларуси запланированы президентские выборы.

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