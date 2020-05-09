В Беларуси перенесли игру из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Теги гомель

В Беларуси перенесли игру из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Матч первого дивизиона Беларуси "Гомель" - "Арсенал" Дзержинск был отменен.

Как сообщили в белорусской федерации футбола, матч был перенесен из-за того, что у одного из игроков "Арсенала" подозрение на коронавирус.

Изначально, поединок между клубами должен был состояться в Гомеле 10 мая.

На данный момент в Беларуси было обнаружено более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: "Энергетик" обыграл "Слуцк", "Минск" сыграл вничью с "Городеей". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранит Гранит 30 64
2 Славия Славия 30 60
3 Витебск Витебск 30 50
4 Сморгонь Сморгонь 30 46
5 Ведрич-97 Ведрич-97 30 46
6 Городея Минск рег. Городея Минск рег. 30 45
7 Ислоч Ислоч 30 45
8 Химик Светлогорск Химик Светлогорск 30 43
9 Звезда БГУ Минск Звезда БГУ Минск 30 40
10 Вигвам Вигвам 30 40
11 Гомельжелдортранс Гомельжелдортранс 30 36
12 Береза Береза 30 33
13 Minsk II Minsk II 30 33
14 Лида Лида 30 31
15 Коммунальник Коммунальник 30 30
16 Волна Волна 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов