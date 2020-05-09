В Беларуси перенесли игру из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Матч первого дивизиона Беларуси "Гомель" - "Арсенал" Дзержинск был отменен.

Как сообщили в белорусской федерации футбола, матч был перенесен из-за того, что у одного из игроков "Арсенала" подозрение на коронавирус.

Изначально, поединок между клубами должен был состояться в Гомеле 10 мая.

На данный момент в Беларуси было обнаружено более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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