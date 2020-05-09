В Беларуси перенесли игру из-за подозрения на коронавирус у футболиста
Матч первого дивизиона Беларуси "Гомель" - "Арсенал" Дзержинск был отменен.
Как сообщили в белорусской федерации футбола, матч был перенесен из-за того, что у одного из игроков "Арсенала" подозрение на коронавирус.
Изначально, поединок между клубами должен был состояться в Гомеле 10 мая.
На данный момент в Беларуси было обнаружено более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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|Команда
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|О
|1
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|30
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|Славия
|30
|60
|3
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|30
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|Сморгонь
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|Ведрич-97
|30
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|Городея Минск рег.
|30
|45
|7
|Ислоч
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|45
|8
|Химик Светлогорск
|30
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|9
|Звезда БГУ Минск
|30
|40
|10
|Вигвам
|30
|40
|11
|Гомельжелдортранс
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|Береза
|30
|33
|13
|Minsk II
|30
|33
|14
|Лида
|30
|31
|15
|Коммунальник
|30
|30
|16
|Волна
|30
|20