В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона
Профессиональная футбольная лига Бельгии отложила принятие решения о том, возобновлять ли сезон.
Напомним, розыгрыш приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Из-за заражения Covid-19 в Бельгии умерло больше 2500 человек. Кроме того, пандемия привела к кризису в стране.
Руководство Лиги рекомендовало окончательно остановить турнир и признать чемпионом лидирующий "Брюгге". Решение должны были одобрить на генеральной ассамблее 15 апреля, однако ассамблея была перенесена без каких-либо объяснений на 24 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20