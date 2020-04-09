В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

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В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

Профессиональная футбольная лига Бельгии отложила принятие решения о том, возобновлять ли сезон.

Напомним, розыгрыш приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Из-за заражения Covid-19 в Бельгии умерло больше 2500 человек. Кроме того, пандемия привела к кризису в стране.

Руководство Лиги рекомендовало окончательно остановить турнир и признать чемпионом лидирующий "Брюгге". Решение должны были одобрить на генеральной ассамблее 15 апреля, однако ассамблея была перенесена без каких-либо объяснений на 24 апреля.

Не пропустите: HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса| http://soccernews.ru
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