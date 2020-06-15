В Бельгии потребовали поставить памятник Алдервейрелду вместо статуи короля Леопольда II

В Антверпене может появиться памятник защитнику "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелду.

Жители города создали петицию с соответствующим требованием на платформе Change.org. Её уже поддержало более тысячи человек.

Статую футболиста предлагается поставить на месте памятника бельгийскому королю Леопольду II, который недавно убрали из-за антирасистских протестов.

Алдервейрелд - уроженец Антверпена. За местные клубы он играл с пятилетнего возраста. В 2004 году игрока переманил "Аякс".

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