В Бельгии собирают подписи за вызов Наингголана на ЧМ-2018

В сети набирает популярность петиция с требованием включить хавбека "Ромы" Раджу Наингголана в состав сборной Бельгии на Чемпионат Мира-2018.

Под петицией поставили подписи уже более 20 тысяч человек.

"Бельгии нужен Раджа на чемпионате мира в России! Один из лучших и важнейших игроков для сборной! Это ненормально, что такой игрок, как Раджа, не вызван в сборную", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что хавбек "Ромы" не получил вызов на мировое первенство в Россию, после чего заявил о завершении международной карьеры.

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