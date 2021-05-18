В Белоруси был объявлен в розыск нигерийский футболист

Теги нигерия

В Белоруси был объявлен в розыск нигерийский футболистФото: Новости Спорта/Автор неизвестен

Как сообщает Telegram-канал "Разыскивает милиция", нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел был объявлен в розыск в Белоруси.

В милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов в Бресте 20-летний спортсмен не вернулся в гостиницу. Отмечается, что он мог отправиться в Минск.

Не исключено, что речь идет о футболисте команды Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области.

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