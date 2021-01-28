В "Беневенто" объяснили выбор в пользу Гайча
Спортивный директор "Беневенто" Паскуале Фоджа объяснил, почему клуб решил подписать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
"Он очень хорош физически. Я больше года следил за ним и больше не мог ждать. Потому что более серьёзные клубы могли бы перехватить Гайча у нас", - цитирует Фоджу Calciomercato.
Ранее сообщалось, что "Беневенто" согласовал аренду аргентинца до конца сезона с опцией продления ещё на год. Летом 2022-го у итальянского клуба будет необязательное право выкупа форварда.
ЦСКА приобрёл Гайча летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. В составе армейцев он сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: ЦСКА исключил Гайча из заявки. | http://soccernews.ru
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