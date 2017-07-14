В "Бенфике" заявили, что "Барселона" еще не согласовала трансфер Семеду

"Бенфика" опровергает наличие договоренности с "Барселоной" по трансферу защитника Нелсона Семеду.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в "Бенфике" заявили, что футболисту разрешили пройти медосмотр в "Барселоне", однако трансфер еще не согласован.

В прошлом сезоне Семеду сыграл 46 поединков, забил 2 гола и отдал 8 ассистов.

Ожидается, что Семеду заключит с каталонским клубом пятилетнее соглашение. | http://soccernews.ru