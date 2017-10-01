В Бергамо, как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"
"Аталанта" – "Ювентус"
Стадион: "Атлети Адзурри д’Италия" (Бергамо, Италия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Антонио Дамато (Барлетта)
Программу 7-го тура итальянской Серии А закроет поединок в Бергамо, где местная "Аталанта" примет туринский "Ювентус". В этой паре вот уже на протяжении более десятка лет неизменным фаворитом остается "Старая Синьора". Достаточно сказать, что в последних 14 матчах "Ювентус" лишь раз терял очки. На данный момент действующий чемпион возглавляет вместе с "Наполи" турнирную таблицу чемпионата, а вот "Боги" занимают привычное место в середине.
Прошлый сезон для бергамасков стал фантастическим. "Аталанта" заняла итоговое четвертое место и получила право сыграть в еврокубках. Однако в новом сезоне подопечные Джан Пьеро Гасперини стартовали крайне неудачно – "Боги" добыли две победы при двух мировых и двух поражениях. Конечно, главной причиной провала на старте стал трудный календарь (в первых двух турах команде противостояли "Рома" и "Наполи"), но уже в последних играх "короли провинциалов" начали стабильно набирать очки – две победы дома при двух ничьих на выезде. В прошлом туре "Аталанта" гостила у "Фиорентины" и в матче-триллере увезла из Флоренции ничью 1:1. Хозяева забили очень быстро, вели всю игру в счете, гости не забили пенальти в середине второго тайма, но все же благодаря мячу Ремо Фройлера ушли от поражения в компенсированное время. На неделе "Аталанта" провела выездной поединок Лиги Европы. Итальянцы гостили в Лионе, где добыли зачетный балл (1:1). За "королей провинциалов" отличился Гомес, сравняв счет в середине второго тайма.
"Ювентус" в Серии А стартовал с шести побед в шести турах, пропустив только три гола. Отчетная встреча станет лишь третьей для туринцев на выезде. В первых двух они обязательно пропускали, так что есть шанс отличиться и у бергамасков. Команда Массимиллиано Аллегри также сыграла поединок еврокубков среди недели. В родных стенах "Ювентус" уверенно обыграл 2:0 греческий "Олимпиакос" в Лиге чемпионов, приложив для достижения результата минимум усилий.
В личных встречах, как уже говорилось выше, "Ювентус" имеет колоссальное преимущество. За последние 18 матчей в серии А туринцы выиграли 16 игр, лишь дважды сыграв в ничью. Как говорится, результат, не требующий комментариев.
Интересные факты противостояния "Аталанты" и "Ювентуса":
"Аталанта" не может выиграть у "Ювентуса" с 2004 года
В последнем 21 поединке против бергамасков туринцы одержали 18 побед
"Аталанта" не проигрывает 7 матчей кряду
"Ювентус" выиграл четыре последних встречи
Ориентировочные составы на игру:
"Аталанта": Бериша – Паломино, Кальдара, Мазьелло, Хатебур, Фройлер, Рон, Спинаццола, Кристанте, Гомес, Петанья.
"Ювентус": Буффон – Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Хедира, Манджукич, Дибала, Коста, Игуаин.
Прогноз на матч "Аталанта" – "Ювентус":
В предстоящем поединке безусловным фаворитом является "Ювентус". Все лидеры команды находятся в строю. И хотя "Аталанта" после поражений на старте набирает ход, до уровня туринцев "Богам" еще далеко. К тому же после ухода Кесси в "Милан" и Дзаппакосты в "Челси" созидать бергамаскам стало куда сложнее.
Букмекеры ставят на победу "Ювентуса" (успех туринцев оценивается в 1.80 баллов), при два других исхода в матче также оцениваются высоко – на победу "Аталанты" коэффициент 5.20 баллов, на ничейный исход – 3.60 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Битва на "Сан-Сиро": "Милан сразится с "Ромой"
опрос
Лента новостей
-
Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"
-
Сарате перешёл в "Аль-Наср"
-
Вернер пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Барселону" пригласили в ФНЛ
-
Рики Ламберт объявил о завершении карьеры
-
Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу
-
Перес похвалил Криштиану Роналду
-
В крови экс-защитника "Арсенала" Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция
-
Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей
-
Итоги и символическая сборная 7-го тура АПЛ
-
Гендиректор "Ювентуса" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
Игроки сборной Испании хотят видеть Пике в команде
-
По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй
-
Зидан остался недоволен решением Бэйла
-
Анчелотти может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии
-
Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги
-
Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"
-
Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге
-
Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0