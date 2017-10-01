В Бергамо, как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

"Аталанта" – "Ювентус"

Стадион: "Атлети Адзурри д’Италия" (Бергамо, Италия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Антонио Дамато (Барлетта)

Программу 7-го тура итальянской Серии А закроет поединок в Бергамо, где местная "Аталанта" примет туринский "Ювентус". В этой паре вот уже на протяжении более десятка лет неизменным фаворитом остается "Старая Синьора". Достаточно сказать, что в последних 14 матчах "Ювентус" лишь раз терял очки. На данный момент действующий чемпион возглавляет вместе с "Наполи" турнирную таблицу чемпионата, а вот "Боги" занимают привычное место в середине.

Прошлый сезон для бергамасков стал фантастическим. "Аталанта" заняла итоговое четвертое место и получила право сыграть в еврокубках. Однако в новом сезоне подопечные Джан Пьеро Гасперини стартовали крайне неудачно – "Боги" добыли две победы при двух мировых и двух поражениях. Конечно, главной причиной провала на старте стал трудный календарь (в первых двух турах команде противостояли "Рома" и "Наполи"), но уже в последних играх "короли провинциалов" начали стабильно набирать очки – две победы дома при двух ничьих на выезде. В прошлом туре "Аталанта" гостила у "Фиорентины" и в матче-триллере увезла из Флоренции ничью 1:1. Хозяева забили очень быстро, вели всю игру в счете, гости не забили пенальти в середине второго тайма, но все же благодаря мячу Ремо Фройлера ушли от поражения в компенсированное время. На неделе "Аталанта" провела выездной поединок Лиги Европы. Итальянцы гостили в Лионе, где добыли зачетный балл (1:1). За "королей провинциалов" отличился Гомес, сравняв счет в середине второго тайма.

"Ювентус" в Серии А стартовал с шести побед в шести турах, пропустив только три гола. Отчетная встреча станет лишь третьей для туринцев на выезде. В первых двух они обязательно пропускали, так что есть шанс отличиться и у бергамасков. Команда Массимиллиано Аллегри также сыграла поединок еврокубков среди недели. В родных стенах "Ювентус" уверенно обыграл 2:0 греческий "Олимпиакос" в Лиге чемпионов, приложив для достижения результата минимум усилий.

В личных встречах, как уже говорилось выше, "Ювентус" имеет колоссальное преимущество. За последние 18 матчей в серии А туринцы выиграли 16 игр, лишь дважды сыграв в ничью. Как говорится, результат, не требующий комментариев.

Интересные факты противостояния "Аталанты" и "Ювентуса":

"Аталанта" не может выиграть у "Ювентуса" с 2004 года

В последнем 21 поединке против бергамасков туринцы одержали 18 побед

"Аталанта" не проигрывает 7 матчей кряду

"Ювентус" выиграл четыре последних встречи

Ориентировочные составы на игру:

"Аталанта": Бериша – Паломино, Кальдара, Мазьелло, Хатебур, Фройлер, Рон, Спинаццола, Кристанте, Гомес, Петанья.

"Ювентус": Буффон – Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Хедира, Манджукич, Дибала, Коста, Игуаин.

Прогноз на матч "Аталанта" – "Ювентус":

В предстоящем поединке безусловным фаворитом является "Ювентус". Все лидеры команды находятся в строю. И хотя "Аталанта" после поражений на старте набирает ход, до уровня туринцев "Богам" еще далеко. К тому же после ухода Кесси в "Милан" и Дзаппакосты в "Челси" созидать бергамаскам стало куда сложнее.

Букмекеры ставят на победу "Ювентуса" (успех туринцев оценивается в 1.80 баллов), при два других исхода в матче также оцениваются высоко – на победу "Аталанты" коэффициент 5.20 баллов, на ничейный исход – 3.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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