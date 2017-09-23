В битве "Боруссий" победу одержал Дортмунд

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В битве "Боруссий" победу одержал Дортмунд

В рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию".

"Боруссия Д" – "Боруссия М" 6:1

Голы: Филипп, 28 - 1:0, Филипп, 38 - 2:0, Обамеянг, 45 - 3:0, Обамеянг, 49 - 4:0, Обамеянг, 62 - 5:0, Штиндль, 66 - 5:1, Вайгль, 79 - 6:1

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Толян, Пишчек (Загаду, 70), Топрак, Гетце, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Дауд, Филипп, Обамеянг.

"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Кюизанс, 61).

Предупреждение: Эльведи (58). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Аугсбург 6 11
5 Ганновер 96 5 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 6 9
8 Герта 6 8
9 Боруссия Менхенгладбах 6 8
10 Айнтрахт Франкфурт 6 7
11 Штутгарт 6 7
12 Вольфсбург 6 6
13 Майнц 05 6 6
14 Гамбург 5 6
15 Байер Леверкузен 5 4
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 5 0
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