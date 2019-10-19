В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд

В 8-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" переиграла менхенгладбахскую.

Менхенгладбахская "Боруссия" продолжает лидировать в чемпионате, "шмели" идут на четвертом месте. Однако между клубами всего одно очко.

"Боруссия Д" - "Боруссия М" 1:0

Гол: Ройс, 58 - 1:0

"Боруссия Д": Бюрки (Хитц, 71), Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Азар (Пишчек, 90), Вайгль, Брандт (Загаду, 90), Витцель, Ройс, Дилэйни.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Вендт (Штиндль, 78), Янчке, Бенеш (Нойхаус, 64), Закария, Крамер, Плеа, Тюрам, Эмболо (Херрманн, 63).

Предупреждения: Дилэйни (61), Янчке (88), Нойхаус (90).

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