В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд
В 8-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" переиграла менхенгладбахскую.
Менхенгладбахская "Боруссия" продолжает лидировать в чемпионате, "шмели" идут на четвертом месте. Однако между клубами всего одно очко.
"Боруссия Д" - "Боруссия М" 1:0
Гол: Ройс, 58 - 1:0
"Боруссия Д": Бюрки (Хитц, 71), Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Азар (Пишчек, 90), Вайгль, Брандт (Загаду, 90), Витцель, Ройс, Дилэйни.
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Вендт (Штиндль, 78), Янчке, Бенеш (Нойхаус, 64), Закария, Крамер, Плеа, Тюрам, Эмболо (Херрманн, 63).
Предупреждения: Дилэйни (61), Янчке (88), Нойхаус (90).
Читайте также: "Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1
-
Тедеско назвал причины смены скамейки запасных
-
1
Дзюба о матче с "Ростовом": "Зенит" продемонстрировал свою мощь"
-
Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"
-
"Наполи" - "Верона" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:1, "Хетафе" - "Леганес" - 2:0 (видеообзор матчей Примеры)
-
В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд
-
"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
-
В Англии футболисты покинули поле из-за проявления расизма
-
"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видео голов)
-
"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста
-
Варди обошел Торреса и Азара по забитым голам в АПЛ
-
"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1
-
Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча с "Ливерпулем"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"
-
"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна
-
"Лацио" - "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Заря" добыла волевую победу над "Десной", львовское дерби завершилось ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|РБ Лейпциг
|8
|15
|5
|Шальке
|7
|14
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|8
|Байер Леверкузен
|8
|14
|9
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Вердер Бремен
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|6
|16
|Майнц 05
|8
|6
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1