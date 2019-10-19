В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд

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В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд

В 8-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" переиграла менхенгладбахскую.

Менхенгладбахская "Боруссия" продолжает лидировать в чемпионате, "шмели" идут на четвертом месте. Однако между клубами всего одно очко.

"Боруссия Д" - "Боруссия М" 1:0

Гол: Ройс, 58 - 1:0

"Боруссия Д": Бюрки (Хитц, 71), Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Азар (Пишчек, 90), Вайгль, Брандт (Загаду, 90), Витцель, Ройс, Дилэйни.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Вендт (Штиндль, 78), Янчке, Бенеш (Нойхаус, 64), Закария, Крамер, Плеа, Тюрам, Эмболо (Херрманн, 63).

Предупреждения: Дилэйни (61), Янчке (88), Нойхаус (90).

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2 Вольфсбург Вольфсбург 8 16
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 8 15
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8 15
5 Шальке Шальке 7 14
6 Фрайбург Фрайбург 8 14
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
9 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
10 Герта Герта 8 11
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 8 9
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 8 7
14 Унион Берлин Унион Берлин 8 7
15 Аугсбург Аугсбург 8 6
16 Майнц 05 Майнц 05 8 6
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
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