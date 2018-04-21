В благотворительном матче друзья Фигу переиграли друзей Роналдиньо
В Женеве состоялся благотворительный матч между друзьями Луиша Фигу и Роналдиньо. Мероприятие называлось "Матч солидарности" и проходило под эгидой ООН и УЕФА.
Игра завершилась победой команды Фигу со счётом 4:3. Голы забивали Рауль, Пирес, Нуну Гомеш, Сальгадо, Шашич, Фрай и Кафу.
Команда Фигу: Дида, Витор Байя, Мичел Сальгадо, Франк де Бур, Рио Фердинанд, Кристиан Киву, Деян Станкович, Робер Пирес, Яри Литманен, Кристиан Карамбе, Андреа Пирло, Рауль Гонсалес, Робби Кин, Нуну Гомеш, Келли Смит.
Главный тренер: Дидье Дешам.
Команда Роналдиньо: Дэвид Джеймс, Антонис Никополидис, Жулиано Беллетти, Кафу, Эдмилсон, Эрик Абидаль, Майкл Эссьен, Юрий Джоркаефф, Гаиска Мендьета, Рональд де Бур, Хенрик Ларссон, Александер Фрай, Патрик Клюйверт, Селия Шашич, Кэйси Стоуни.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
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