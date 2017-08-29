В ближайшее несколько часов Мбаппе станет игроком ПСЖ

Сегодня форвард "Монако" Килиан Мбаппе официально станет игроком ПСЖ, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, 18-летний нападающий перейдет в стан "красно-синих" на правах аренды. Через год парижане смогут выкупить у монегасков контракт футболиста за 180 миллионов евро. Ожидается, что в новой команде Мбаппе выберет себе в качестве игрового номера "7" или "11", под которыми ранее выступали Лукас Моура и Анхель Ди Мария соответственно.

Напомним, Йоветич будет играть в "Монако" под 10-м номером, который принадлежал Мбаппе. | soccernews.ru