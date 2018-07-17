В ближайшее время "Атлетико" подпишет двух игроков в линию атаки

В ближайшее время мадридский "Атлетико" подпишет двух игроков в линию атаки, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "матрасники" уже достигли договоренности о переходе в свой стан с хорватским нападающим Николой Калиничем и португальским вингером Желсоном Мартиншом. Теперь клубу предстоит согласовать эти трансферы с их клубами - "Миланом" и лиссабонским "Спортингом" соответственно.

Напомним, также "Атлетико" близок к подписанию еще одного хорвата. | soccernews.ru