В ближайшее время "Атлетико" сделает предложение по Диего Косте

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В ближайшее время "Атлетико" сделает предложение по Диего Косте

"Атлетико" совершит попытку приобретения форварда "Челси" Диего Косты, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "матрасники" планируют предложить за игрока 25 миллионов евро плюс бонусы. Однако "Челси" не собирается отпускать Косту меньше чем за 40 миллионов.

Напомним, что Коста заявлял о намерении вернуться в "Атлетико". Его соглашение с "Челси" рассчитано до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Коста сыграл 42 поединка, отметился 22 голами и 10 ассистами.

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