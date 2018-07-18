В ближайшее время "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками

В ближайшее время каталонская "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют в течение недели-двух расстаться с защитниками Марлоном и Алейшем Видалем, а также вингером Хосе Арнаисом. С их продажи клуб планирует выручить порядка 35-40 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" делает выбор между Вермаленом и Миной. | soccernews.ru