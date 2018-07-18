В ближайшее время "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками

1 Теги барселонаалейш видальмарлонхосе арнаис

В ближайшее время "Барселона" намерена расстаться с тремя игрокамиВ ближайшее время каталонская "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют в течение недели-двух расстаться с защитниками Марлоном и Алейшем Видалем, а также вингером Хосе Арнаисом. С их продажи клуб планирует выручить порядка 35-40 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" делает выбор между Вермаленом и Миной. | soccernews.ru

Комментарии
жк

Видаля то надо оставить,он много пользы приносил,когда был здоров,а Роберто надо перевести в полузащиту и наигровать на позиции Иньесты,если кто может заменить Иньесту,то именно Роберто, а Видаля использовать вместе с Семеду в защите.

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