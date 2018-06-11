В ближайшее время "Барселона" планирует достигнуть соглашения по трем трансферам на общую сумму в 180 миллионов евро

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В ближайшее время "Барселона" планирует достигнуть соглашения по трем трансферам на общую сумму в 180 миллионов евроВ ближайшее время каталонская "Барселона" планирует достигнуть соглашения по трем входящим трансферам на общую сумму в 180 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывают подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, защитника "Севильи" Клемана Лангле и полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга. Трансфер первого оценивается в 100 миллионов евро, второго в 38 миллионов евро, а третьего - в 40 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" прописала 100 миллионов евро в качестве суммы отступных в контракте 18-летнего хавбека. | soccernews.ru

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