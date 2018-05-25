В ближайшее время "Барселона" планирует завершить две сделки

В ближайшее время каталонская "Барселона" планирует завершить две сделки, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, в течение нескольких следующих недель "сине-гранатовые" рассчитывают таки подписать новый контракт со своим защитником Самюэлем Умтити, а также подписать бека "Севильи" Клемана Лангле.

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала трансферную цель "Реала". | soccernews.ru