В ближайшее время "Барселона" подпишет Артура

Теги барселонагремио

В ближайшее время "Барселона" подпишет АртураУже в ближайшее время каталонская "Барселона" подпишет полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует sport.es.

По сведениям издания, сегодня 21-летний хавбек должен прибыть в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование в стане "сине-гранатовых". После этого стороны подпишут долгосрочный контракт. Однако получить шанс сыграть за новый клуб футболист сможет только в январе следующего года, так как до этого времени он будет выступать за "Гремио" на правах аренды.

Сумма трансфера Артура должна составить 40 миллионов евро, 10 миллионов из которых составят всевозможные бонусы.

Напомним, Лэмпард прокомментировал ничью "Барселоны" с "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
11 Сельта Виго 24 32
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов