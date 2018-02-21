В ближайшее время "Барселона" подпишет Артура
Уже в ближайшее время каталонская "Барселона" подпишет полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует sport.es.
По сведениям издания, сегодня 21-летний хавбек должен прибыть в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование в стане "сине-гранатовых". После этого стороны подпишут долгосрочный контракт. Однако получить шанс сыграть за новый клуб футболист сможет только в январе следующего года, так как до этого времени он будет выступать за "Гремио" на правах аренды.
Сумма трансфера Артура должна составить 40 миллионов евро, 10 миллионов из которых составят всевозможные бонусы.
Напомним, Лэмпард прокомментировал ничью "Барселоны" с "Челси". | soccernews.ru
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|48
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|Валенсия
|24
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|Севилья
|24
|39
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|Эйбар
|24
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|24
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|Реал Сосьедад
|24
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|Леганес
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|24
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|24
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|Лас Пальмас
|24
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|Депортиво Ла-Корунья
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