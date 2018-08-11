В ближайшее время "Интер" встретится с окружением Модрича

В ближайшие несколько часов руководство миланского "Интера" встретится с окружением полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, на встрече стороны планируют обсудить их дальнейшую стратегию по будущему возможному переезду 32-летнего хавбека "сливочных" на "Джузеппе Меацца".

Напомним, также сегодня агенты Модрича планируют встретиться с руководством "Реала". | soccernews.ru