В ближайшее время "Интер" встретится с окружением Модрича

Теги реал мадридлука модричинтер милан

В ближайшее время "Интер" встретится с окружением МодричаВ ближайшие несколько часов руководство миланского "Интера" встретится с окружением полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, на встрече стороны планируют обсудить их дальнейшую стратегию по будущему возможному переезду 32-летнего хавбека "сливочных" на "Джузеппе Меацца".

Напомним, также сегодня агенты Модрича планируют встретиться с руководством "Реала". | soccernews.ru

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