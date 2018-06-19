В ближайшее время Лемар станет игроком "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" в ближайшее время подпишет контракт с вингером "Монако" Тома Лемаром, информирует официальный сайт "матрасников".

Сообщается, что закрытия трансфера 22-летнего игрока клубу осталось согласовать последние детали его перехода с монегасками, а самому футболисту еще предстоит пройти традиционное для таких случаев медицинское обследование.

Напомним, "Атлетико" продлил контракт с Лукасом Эрнандесом. | soccernews.ru