В ближайшее время Лемар станет игроком "Атлетико"

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В ближайшее время Лемар станет игроком "Атлетико"Мадридский "Атлетико" в ближайшее время подпишет контракт с вингером "Монако" Тома Лемаром, информирует официальный сайт "матрасников".

Сообщается, что закрытия трансфера 22-летнего игрока клубу осталось согласовать последние детали его перехода с монегасками, а самому футболисту еще предстоит пройти традиционное для таких случаев медицинское обследование.

Напомним, "Атлетико" продлил контракт с Лукасом Эрнандесом. | soccernews.ru

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