В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" объявит о подписании первого летнего новичка

Теги манчестер юнайтедфредшахтер донецк

В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" объявит о подписании первого летнего новичкаВ ближайшее время "Манчестер Юнайтед" объявит о подписании своего первого летнего новичка, информирует UOL.

Так, по сведениям источника уже сегодня-завтра игроком "красных дьяволов" станет полузащитник донецкого "Шахтера" Фред. Ожидается, что после сегодняшнего товарищеского матча против команды Хорватии хавбек сборной Бразилии отправится из Ливерпуля, где проходила игра, в Манчестер. Там он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с "Юнайтед". Трансфер 25-летнего игрока будет стоить английскому гранду примерно 55 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Бэйла своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru

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