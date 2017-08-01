В ближайшее время Неймар должен объявить "Барселоне" свое решение

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В ближайшее время Неймар должен объявить "Барселоне" свое решениеВ ближайшее время форвард каталонской "Барселоны" Неймар должен объявить своему клубу решение, которое он принял относительно своего будущего.

Как информирует Mundo Deportivo, уже сегодня 25-летний нападающий "сине-гранатовых" вместе со своим отцом должны вернуться в Испанию из поездки по Азии. Ожидается, что сегодня-завтра бразилец таки объявит своему клубу и прессе о решении, которое он принял по свей дальнейшей карьере.

Напомним, ПСЖ готов расстаться сразу с двумя своими игроками ради подписания Неймара. | soccernews.ru

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Сергей

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