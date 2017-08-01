В ближайшее время Неймар должен объявить "Барселоне" свое решение

В ближайшее время форвард каталонской "Барселоны" Неймар должен объявить своему клубу решение, которое он принял относительно своего будущего.

Как информирует Mundo Deportivo, уже сегодня 25-летний нападающий "сине-гранатовых" вместе со своим отцом должны вернуться в Испанию из поездки по Азии. Ожидается, что сегодня-завтра бразилец таки объявит своему клубу и прессе о решении, которое он принял по свей дальнейшей карьере.

Напомним, ПСЖ готов расстаться сразу с двумя своими игроками ради подписания Неймара. | soccernews.ru