В ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении

В ближайшее время форвард каталонской "Барселоны" Неймар объявит о принятом им решении относительно своего будущего.

Как информирует Mundo Deportivo, выступление перед прессой 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" запланировано провести сразу же после сегодняшней тренировки его команды, которая проводит предсезонную подготовку в США. Ожидается, что на пресс-конференции, созванной "Барсой", бразилец объявит о том, что он продолжит выступления за свой клуб.

Напомним, Блан высказался о возможном переходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru