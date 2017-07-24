В ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении

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В ближайшее время Неймар объявит о принятом им решенииВ ближайшее время форвард каталонской "Барселоны" Неймар объявит о принятом им решении относительно своего будущего.

Как информирует Mundo Deportivo, выступление перед прессой 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" запланировано провести сразу же после сегодняшней тренировки его команды, которая проводит предсезонную подготовку в США. Ожидается, что на пресс-конференции, созванной "Барсой", бразилец объявит о том, что он продолжит выступления за свой клуб.

Напомним, Блан высказался о возможном переходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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