В ближайшее время определится будущее Бэйла

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В ближайшее время определится будущее БэйлаВ ближайшее время определится будущее вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, агент 28-летнего игрока Джонатан Барнетт намерен встретиться с руководством королевского клуба, чтобы обсудить планы "сливочных" относительно своего клиента. Именно после этих переговоров валлиец и примет решение по своему будущему - остаться на "Сантьяго Бернабеу" либо сменить команду.

Напомним, ПСЖ пошел на контакт с "Реалом" по трансферу Неймара. | soccernews.ru

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