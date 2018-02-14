В ближайшее время Перес планирует выйти на контакт с Неймаром

Теги флорентино переспсжнеймарреал мадрид

В ближайшее время Перес планирует выйти на контакт с НеймаромПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов активизировать свои действия в попытке подписать форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, босс королевского клуба планирует воспользоваться встречами своей команды с парижанами в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с тем, чтобы выйти на контакт с отцом бразильца и другими его представителями на предмет возможного перехода 25-летнего нападающего в стан "сливочных".

Напомним, летом Неймар будет готов покинуть ПСЖ, если не исполнится его мечта. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов