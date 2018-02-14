В ближайшее время Перес планирует выйти на контакт с Неймаром

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов активизировать свои действия в попытке подписать форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, босс королевского клуба планирует воспользоваться встречами своей команды с парижанами в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с тем, чтобы выйти на контакт с отцом бразильца и другими его представителями на предмет возможного перехода 25-летнего нападающего в стан "сливочных".

Напомним, летом Неймар будет готов покинуть ПСЖ, если не исполнится его мечта. | soccernews.ru