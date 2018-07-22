В ближайшее время Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка "Реала"

На следующей неделе президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает уже в течение ближайших семи дней согласовать условия перехода голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа. За 26-летнего бельгийца "сливочным" придется выложить порядка 40 миллионов евро.

Напомним, "Реал" определил альтернативу Азару. | soccernews.ru