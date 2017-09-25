В ближайшее время "Реал" продлит контракт с еще одним своим игроком

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В ближайшее время "Реал" продлит контракт с еще одним своим игрокомВ ближайшее время мадридский "Реал" продлит контракт со своим защитником Начо Фернандесом.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб уже достиг принципиального соглашения с 27-летним беком о пролонгации сотрудничества с повышением ему оклада.

Отметим, что срок действия нынешнего контракта Начо со "сливочными" истекает летом 2020-го года.

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