В ближайшее время состоится встреча Погба и Моуринью

В ближайшее время состоится встреча между полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба и главным тренером его команды Жозе Моуринью.

Так, по сведениям The Telegraph, 25-летний хавбек и португальский специалист могут встретиться уже в пятницу-субботу, чтобы несколько сгладить испортившиеся между ними отношения. В клубе рассчитывают, что игроку и наставнику, наконец, удастся найти общий язык.

Напомним, Скоулз назвал состав "Манчестер Юнайтед" из лучших игроков, с которыми он играл. | soccernews.ru