В ближайшее время "Ювентус" планирует закрыть свое первое летнее подписание

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В ближайшее время "Ювентус" планирует закрыть свое первое летнее подписаниеВ ближайшее время туринский "Ювентус" планирует закрыть свое первое летнее подписание, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, исполнительный директор "старой синьоры" Джузеппе Маротта планирует встретиться с окружением полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, дабы согласовать условия его переезда на "Альянц Стэдиум".

Отметим, что срок действия контракта 24-летнего хавбека с "красными" истекает ближайшим летом, поэтому "Юве" он достанется совершенно бесплатно.

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