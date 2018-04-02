В ближайшее время "Ювентус" планирует закрыть свое первое летнее подписание

В ближайшее время туринский "Ювентус" планирует закрыть свое первое летнее подписание, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, исполнительный директор "старой синьоры" Джузеппе Маротта планирует встретиться с окружением полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, дабы согласовать условия его переезда на "Альянц Стэдиум".

Отметим, что срок действия контракта 24-летнего хавбека с "красными" истекает ближайшим летом, поэтому "Юве" он достанется совершенно бесплатно.

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