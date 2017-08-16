В ближайшие часы "Барселона" и "Ливерпуль" обсудят трансфер Коутиньо

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может перебраться в каталонскую "Барселону" уже в самое ближайшее время.

Как информирует Cadena Cope, встреча между "сине-гранатовыми" и "красными" по обсуждения условий вероятного трансфера 25-летнего хавбека должна состояться в течение ближайших нескольких часов. Ожидается, что "Ливерпуль" ввиду желания самого бразильца таки примет предложение каталонского гранда.

Напомним, Коутиньо окончательно решил покинуть "Ливерпуль". | soccernews.ru