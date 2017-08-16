В ближайшие часы "Барселона" и "Ливерпуль" обсудят трансфер Коутиньо

Теги ливерпульбарселонакоутиньо

В ближайшие часы "Барселона" и "Ливерпуль" обсудят трансфер КоутиньоПолузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может перебраться в каталонскую "Барселону" уже в самое ближайшее время.

Как информирует Cadena Cope, встреча между "сине-гранатовыми" и "красными" по обсуждения условий вероятного трансфера 25-летнего хавбека должна состояться в течение ближайших нескольких часов. Ожидается, что "Ливерпуль" ввиду желания самого бразильца таки примет предложение каталонского гранда.

Напомним, Коутиньо окончательно решил покинуть "Ливерпуль". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов