В ближайшие часы "Реал" должен объявить о своем первом громком трансфере

Теги реал мадридчелситибо куртуа

В ближайшие часы "Реал" должен объявить о своем первом громком трансфереВ ближайшие часы мадридский "Реал" должен объявить о своем первом летнем громком трансфере, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сливочные" практически согласовали подписание голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Покупка 26-летнего вратаря "аристократов" обойдется королевскому клубу примерно в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 играх за "Челси".

Напомним, Серхио Рамос намекнул на уход из "Реала". | soccernews.ru

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