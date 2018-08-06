В ближайшие часы "Реал" должен объявить о своем первом громком трансфере

В ближайшие часы мадридский "Реал" должен объявить о своем первом летнем громком трансфере, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сливочные" практически согласовали подписание голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Покупка 26-летнего вратаря "аристократов" обойдется королевскому клубу примерно в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 играх за "Челси".

Напомним, Серхио Рамос намекнул на уход из "Реала". | soccernews.ru