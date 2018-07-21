В ближайшие дни "Барселона" может расстаться с двумя игроками

В ближайшие дни каталонская "Барселона" может расстаться сразу с двумя своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в течение следующих 48 часов "сине-гранатовые" планируют закрыть два исходящих трансфера - закрыть продажу защитников Люки Диня и Алейша Видаля. Первым интересуются несколько клубов английской Премьер-Лиги, а на второго претендуют миланский "Интер", "Севилья" и московский "Локомотив".

Напомним, на трансфере Виллиана настаивает лично Вальверде. | soccernews.ru