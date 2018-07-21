В ближайшие дни "Барселона" может расстаться с двумя игроками

1 Теги барселоналюка диньалейш видаль

В ближайшие дни "Барселона" может расстаться с двумя игрокамиВ ближайшие дни каталонская "Барселона" может расстаться сразу с двумя своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в течение следующих 48 часов "сине-гранатовые" планируют закрыть два исходящих трансфера - закрыть продажу защитников Люки Диня и Алейша Видаля. Первым интересуются несколько клубов английской Премьер-Лиги, а на второго претендуют миланский "Интер", "Севилья" и московский "Локомотив".

Напомним,  на трансфере Виллиана настаивает лично Вальверде. | soccernews.ru

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