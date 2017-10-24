В ближайшие дни "Барселона" начнет переговоры по трансферу Коутиньо

В ближайшие дни каталонская "Барселона" начнет переговоры по трансферу полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", учитывая интерес к 25-летнему хавбеку французского ПСЖ, планируют достичь договоренности с "красными" по приобретению бразильца еще до открытия зимнего трансферного окна. Первый раунд переговоров с мерсисайдцами "Барса" намерена провести уже на этой неделе.

Напомним, Коутиньо отдает предпочтение "Барселоне" перед ПСЖ. | soccernews.ru