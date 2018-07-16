В ближайшие дни "Барселона" планирует вступить в переговоры по вингеру "Челси"

В ближайшие дни каталонская "Барселона" планирует вступить в переговоры по вингеру лондонского "Челси" Виллиану.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают убедить "аристократов" расстаться с бразильцем. В подписании 29-летнего игрока заинтересован лично главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Барселона" всерьез рассматривает вариант с продажей Виллиана. | soccernews.ru