В ближайшие дни "Барселона" планирует вступить в переговоры по вингеру "Челси"

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В ближайшие дни "Барселона" планирует вступить в переговоры по вингеру "Челси"В ближайшие дни каталонская "Барселона" планирует вступить в переговоры по вингеру лондонского "Челси" Виллиану.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают убедить "аристократов" расстаться с бразильцем. В подписании 29-летнего игрока заинтересован лично главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Барселона" всерьез рассматривает вариант с продажей Виллиана. | soccernews.ru

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