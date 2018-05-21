В ближайшие дни Буффон встретится с руководством ПСЖ

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В ближайшие дни Буффон встретится с руководством ПСЖВ ближайшие дни голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон встретится с руководством ПСЖ, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, парижане намерены, наконец, уладить все формальности по переезду 40-летнего вратаря на "Парк де Пренс".

В нынешнем сезоне Буффон пропустил 28 мячей в 34 матчах за "Ювентус". Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 30-го июня 2018-го года.

Напомним, президент ПСЖ опроверг интерес к Буффону. | soccernews.ru

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